10 вересня під час контрнаступу на Харківщині нашим воїнам Сил спеціальних операцій вдалось захопили сучасні російські протитанкові міни – ПТКМ-1Р. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці.

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​ Особливості та потужності ПТКМ-1Р

ПТКМ-1Р – протитанкова міна, яку використовують росіяни проти бронетехніки ЗСУ. Уперше розробку представили в листопаді – грудні 2021 року.

Ця міна відрізняється від звичайних, оскільки вона атакує техніку згори. Датчик дає команду на відстріл бойового елемента, коли відчуває наближення танків. Паралельно він сканує земну поверхню, і після виявлення цілі бойова частина підривається й уражає ціль згори.

Серед найголовніших характеристик ПТКМ-1Р є:

зона дії – 50 метрів;

радіус виявлення мети ураження – 100 метрів;

ураження мети, що рухається до 50 кілометрів на годину;

термін бойової роботи – до 10 діб;

маса міни – 20 кілограмів.

росія залишається без зброї

Нещодавно ЗСУ захопили декілька жирних трофеїв у російських загарбників: "Тор", "Град" і навіть "Зоопарк".

Для окупантів це не могло стати ударом, оскільки з кожним днем у них все менше зброї. Нагадаємо, українська розвідка заявила, що у країни-терористки залишилося менше як 200 "Іскандерів", тому в хід пішли застарілі С-300.

путін навіть думав про те, щоб купляти боєприпаси у Північної Кореї, однак у Радбезі ООН застерегли російську державу від таких дій.

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