Такі дані підтверджує і наша розвідка. За її даними, в росії залишилося менше 200 "Іскандерів".

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Чим заміняють брак ракет

Ті залишки, які є, росіяни сильно бережуть. Натомість випускають по Україні старі ракети С-300, які треба утилізувати.

"Іскандер" зараз застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли вони застосували в район Києва, з території білорусі. Кількість ракет залежить від того, що зараз застосовує росія,

– повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Розвідники підрахували, що С-300 – це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років. Та більшість з них навіть віком 35 – 40 років. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу, таких близько 7 тисяч.

Ракети "утилізовують" по Україні

За словами розвідника, росії дуже просто робити "утилізацію" старих ракет. Замість того, щоб витрачати кошти на це, вони просто випускають їх по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки.

Системи "Калібр", за підрахунками, окупанти могли виробляти в рік 150 – 180 ракет. І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комплектуючих не російського виробництва.

У росіян проблеми зі зброєю

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповідав, що в росії були величезні запаси зброї, снарядів, ракет, техніки. Однак запаси вичерпуються, а поновити їх росіяни або не можуть взагалі, або в незначній кількості.

Раніше Вадим Скібіцький розповідав, що за понад 6 місяців повномасштабної війни росія вичерпала значну частину резервів свого високоточного озброєння. Тепер запаси деяких ракет у росіян на межі.

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