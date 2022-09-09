У країні-агресорці можуть відчувати гострий дефіцит боєприпасів. Інакше складно пояснити, з якою метою росія планує купувати озброєння у Північної Кореї. І це при тому, що відповідні дії можуть мати для кремля неприємні наслідки.

Читайте також Звозіть їх на терапію, – Кислиця розніс росіян в ООН й вказав "єдиний правильний шлях"

Росія порушить підписану ж собою резолюцію

На цьому наголосив заступник постійного представника США при ООН Річард Міллс. Під час виступу у Радбезі ООН він зауважив, що відповідні закупівлі – порушення резолюції, яку раніше підтримувала сама росія.

Просто зараз Москва перебуває в процесі закупівлі у КНДР мільйонів ракет і артилерійських снарядів, щоб використати їх на полі бою в Україні… Це було б явним і однозначним порушенням резолюцій Ради Безпеки,

– підкреслив Міллс.

Резолюції ухвалили ще у 2006 році

Для введення в курс справи слід пригадати про самі резолюції. Їх Рада Безпеки ООН ввела ще у 2006 році. Загалом же таких резолюцій було 9. І всі вони стосувалися стримування військового потенціалу КНДР. Зокрема, її ракетно-ядерних програм. До прикладу:

Резолюція 1718 від 2006 року та 1874 від 2009 року запровадили збройне ембарго проти Пхеньяна (мовиться про імпорт та експорт товарів, які мають військове призначення, за винятком стрілецького озброєння);

(мовиться про імпорт та експорт товарів, які мають військове призначення, за винятком стрілецького озброєння); У 2016 році заборонили проводити будь-які операції навіть зі стрілецьким озброєнням.

Але і це ще не всі обмеження. Слід нагадати й про заборону на обіг товарів, які мають подвійне призначення. Також у Радбезі ООН ухвалили резолюцію, яка передбачає посилений контроль за активністю самої Північної Кореї. Обмеження також стосуються фінансових операцій, які пов'язані безпосередньо з військовими програмами, зокрема, ракетно-ядерною.

Зауважимо, що про покупку у Північної Кореї артилерійських снарядів і ракет повідомили в американській розвідці. Згідно з даними, які отримали журналісти, мовиться про мільйони боєприпасів, які надалі росія може використати у війні проти України.

Відповідну інформацію озвучили й у Білому домі. Але там відразу ж обмовилися, що такі плани у росії дійсно можуть бути. Втім, підтверджень постачання озброєння з КНДР до країни-агресорки поки немає.

Варте уваги – ЗСУ продовжують руйнувати плани путіна: дивіться відео