Це свідчить про те, що глобальні санкції серйозно обмежили ланцюжки поставок зброї до росії. Такі умови змусили москву звернутися за військовою допомогою до держав-ізгоїв.

Зверніть увагу Путін приїхав на полігон Сергіївський: дивитиметься на залишки війська

Росія купує артилерійські снаряди й ракети в Північної Кореї

Згідно з нещодавно розсекреченими даними американської розвідки, росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що нещодавно росія отримала перші поставки безпілотників іранського виробництва. Представники уряду США заявили, що рішення кремля звернутися до Ірану, а тепер і до Північної Кореї, є ознакою того, що санкції та експортний контроль заважають москві отримувати зброю для своєї армії.

Кремль захоче придбати ще

США надали мало деталей про точне озброєння, час або розмір партії, і поки немає можливості незалежно перевірити продаж. Офіційний представник США сказав, що ракети малої дальності та артилерійські снаряди – це лише початок. Росія намагатиметься придбати додаткове північнокорейське обладнання.

"Кремль має бути стривожений тим, що йому взагалі доводиться щось купувати у Північної Кореї", – сказав очільник російської групи в Інституті вивчення війни Мейсон Кларк.

З росією ніхто не хоче співпрацювати, тому вона опускається до рівня КНДР

З початку повномасштабного вторгнення усі цивілізовані країни припинили співпрацю з росією. На це неабияк вплинули пакети санкцій Євросоюзу. Тому країна-агресорка звернулася за допомогою до таких самих ізгоїв – Північної Кореї та Ірану.

Ці країни теж значною мірою відрізані від міжнародної торгівлі через американські та міжнародні санкції. Росія впевненими кроками опускається до їхнього рівня.

Варто переглянути – нові втрати путінської армії станом на 6 вересня: відео