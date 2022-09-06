Про це пишуть росЗМІ, інформує 24 канал. До речі, активна фаза військових навчань російської армії "Восток-2022" розпочалась 1 вересня.

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Що недовійськові росії покажуть путіну

За інформацією пропагандистів, російські загарбники покажуть застосування всіх видів зброї, зокрема оперативно-тактичних ракет комплексу "Іскандер-М".

Також путін побачить, як його бойовики "захоплюють населений пункт із залученням тактичного десанту та завдають масованого вогневого удару артилерією та авіацією для придушення систем управління супротивника".

Крім того, недовійська росії покажуть перехід у наступ і "розгром" основного угруповання військ противника, "зачистку" населеного пункту контингентами Азербайджану та Таджикистану та "взяття під контроль" мобілізаційним резервом та росгвардією.

Зауважимо, що скільки б путінські війська не доказували диктатору, що вони нібито спроможні на все, насправді їм не вдасться захопити всю Україну. На нашій землі загарбники зазнають тільки величезних втрат. Тому наразі у навчаннях "Восток-2022" беруть участь лише залишки солдатів.

Навчання "Восток-2022": що відомо

У Генштабі ЗСУ з'ясували, що окупанти відпрацьовуватимуть під час навчань. Основну увагу приділять комплексному застосуванню наземного, повітряного компонентів під час оборони та контрнаступу. Загарбники збираються врахувати досвід, отриманий під час війни в Україні та Сирії.

Навчання окупанти проводитимуть на 9 сухопутних полігонах, а також в акваторіях Японського, Охотського та Берингового морів.

Окрім російської армії та інших силових структур, у навчаннях братимуть участь оперативні групи з Казахстану, Сирії, Лівану, Нікарагуа та Лаосу.

Крім того, долучать військові контингенти від Китаю, Індії, Монголії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану, Таджикистану та Алжиру.

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