Об этом пишут росСМИ, передает 24 канал. Кстати, активная фаза военных учений российской армии "Восток-2022" началась 1 сентября.

Важно Некоторые страны хотят использовать россию, – Мусиенко о военных учениях оккупантов

Что недовоенные россии покажут путину

По информации пропагандистов, российские захватчики покажут применение всех видов оружия, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М".

Также путин увидит, как его боевики "захватывают населенный пункт с привлечением тактического десанта и наносят массированный огневой удар артиллерией и авиацией для подавления систем управления противника".

Кроме того, недовоенные россии покажут переход в наступление и "разгром" основной группировки войск противника, "зачистку" населенного пункта контингентами Азербайджана и Таджикистана и "взятие под контроль" мобилизационным резервом и росгвардией.

Заметим, что сколько бы путинские войска не доказывали диктатору, что они якобы способны на все, на самом деле им не удастся захватить всю Украину. На нашей земле захватчики понесут только огромные потери. Поэтому в учениях "Восток-2022" участвуют лишь остатки солдат.

Обучение "Восток-2022": что известно

В Генштабе ВСУ выяснили, что оккупанты будут отрабатывать во время учений. Основное внимание будет уделено комплексному применению наземного, воздушного компонентов во время обороны и контрнаступления. Захватчики намерены учесть опыт, полученный во время войны в Украине и Сирии.

Учения оккупанты будут проводить на 9 сухопутных полигонах, а также в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей.

Кроме российской армии и других силовых структур, в учениях примут участие оперативные группы из Казахстана, Сирии, Ливана, Никарагуа и Лаоса.

Кроме того, привлекут военные контингенты из Китая, Индии, Монголии, Белоруссии, Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Алжира.

Стоит посмотреть – Калиновский заявил, что беларусь и россия проведут новые "учения": смотрите видео