Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що дуже дивно виглядає історія із закупівлею у КНДР боєприпасів росіянами, якщо врахувати бідну ресурсну базу Північної Кореї.

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"Цікаво побачити, звідки у КНДР візьмуть тисячі ракет та мільйони боєприпасів. Це ж хто у нас наддержава – виявляється, що не росія", – каже Жданов.

За його словами, на жаль, це може бути схема передачі зброї з Китаю." Адже ця країна постійно займається проблемами постачання та утриманням Північної Кореї, якщо Китай не надасть продовольство – то у КНДР буде голод", – пояснює експерт.

Це питання потрібно дослідити розвідкам, аби це не була "сіра схема" із постачання озброєння росії,

– резюмує Олег Жданов.

Співпраця російських окупантів із країнами-вигнанцями Іраном та КНДР