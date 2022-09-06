Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что странно выглядит история с закупкой у КНДР боеприпасов россиянами, если учесть бедную ресурсную базу Северной Кореи.

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"Интересно увидеть, откуда в КНДР возьмутся тысячи ракет и миллионы боеприпасов. Это кто у нас сверхдержава – оказывается, что не россия", – говорит Жданов.

По его словам, к сожалению, это может быть схема передачи оружия из Китая. "Ведь эта страна постоянно занимается проблемами снабжения и удержания Северной Кореи, если Китай не предоставит продовольствие – то у КНДР будет голод", – объясняет эксперт.

Этот вопрос нужно исследовать разведкам, чтобы это не была "серая схема" по поставкам вооружения россии,

– резюмирует Олег Жданов.

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