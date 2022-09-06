Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что странно выглядит история с закупкой у КНДР боеприпасов россиянами, если учесть бедную ресурсную базу Северной Кореи.
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"Интересно увидеть, откуда в КНДР возьмутся тысячи ракет и миллионы боеприпасов. Это кто у нас сверхдержава – оказывается, что не россия", – говорит Жданов.
По его словам, к сожалению, это может быть схема передачи оружия из Китая. "Ведь эта страна постоянно занимается проблемами снабжения и удержания Северной Кореи, если Китай не предоставит продовольствие – то у КНДР будет голод", – объясняет эксперт.
Этот вопрос нужно исследовать разведкам, чтобы это не была "серая схема" по поставкам вооружения россии,
– резюмирует Олег Жданов.
Сотрудничество российских оккупантов со странами-изгнанниками Ираном и КНДР
- Глобальные санкции серьезно ограничили цепочки поставок оружия в россию. Такие условия заставили москву обратиться за военной помощью к государствам-изгоям.
- Недавно стало известно, что россия получила партию иранских беспилотников.
- По данным американской разведки, государство-агрессор покупает у Северной Кореи миллионы артиллерийских снарядов и ракет.