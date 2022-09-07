Таку думку озвучив представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі. Він заявив, що наразі немає "свідчень того, що покупка дійсно відбулася", і немає ніяких ознак того, що зброя досягла поля бою.

Важливо Сумнівно, що КНДР на це здатна, – військовий оглядач про допомогу росії

Кірбі констатував, що президент росії владімір путін купував дрони в Ірані. Тепер він збирається купувати артилерійські снаряди в Північній Кореї.

Це показник того, як сильно його оборонно-промисловий комплекс страждає через війну, і ступінь відчаю, з яким він звертається за допомогою в такі країни, як Іран і Північна Корея,

– констатував Кірбі.

Своєю чергою заступник представника Держдепартаменту Ведант Патель заявив, що рішення купити боєприпаси вказує на те, що Росія "продовжує страждати від гострої нестачі постачання в Україну, частково через експортний контроль і санкції".

Чи надасть КНДР зброю росії

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко підтвердив, що в росії є проблеми з боєприпасами. Проте він сумнівається, що агресорка закуповує їх в КНДР. Він пояснив, що сьогодні є тільки одна логістична можливість постачання – це залізничний міст Дружби, який поєднує Північну Корею та територію росії. Якби відбувалися такі постачання, то цю велику кількість ешелонів з КНДР неможливо було б не помітити.

Коваленко зазначив, що росія компенсує нестачу боєприпасів зі складів та центрів збереження, які є на території білорусі.

"Російське командування має доступ до цих обʼєктів. Тільки за серпень було вивезено з території білорусі понад 12 тисяч тонн боєприпасів. Це підтверджено, це фактична інформація, а не якась конспірологія", – повідомив Олександр Коваленко.

Він додав, що останнім часом ми багато чуємо інформації про те, що росія намагається звернутися за допомогою. Наприклад, з БПЛА до Ірану чи за бійцями до КНДР. Проте це все конспірологія й жодного факту підтвердження того, що росіяни використовують іранські БПЛА – нема.