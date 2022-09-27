Об этом 24 каналу сказал общественный деятель, воин ВСУ Евгений Карась. По его словам, война зимой будет так же идти в агрессивной форме – с наступлением ВСУ и обороной противника.

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Продолжатся ли наступательные действия ВСУ зимой

Карась подчеркнул, что в намерениях Вооруженных Сил Украины по поводу деоккупации наших территорий ничего не изменилось. Более того, эти процессы будут очень интересны.

В то же время, по его словам, россияне уже нагоняют мобилизованных, чтобы где-то через два месяца пытаться остановить наше наступление.

Но мы же себе даже не представляем, где будут пределы до этой остановки этого наступления,

– заметил воин ВСУ.

Ведь, добавил он, могут быть интересные направления и территориальные продвижения украинских защитников для возвращения наших земель. Поэтому вполне возможно, что к этому моменту уже может быть деоккупирован Херсон.

Карась о ходе боевых действий зимой: смотрите видео

Кому будет на руку похолодание

Карась отметил, что с наступлением холодов боевые действия по освобождению наших территорий продолжатся, в том числе и наступательные действия.

Зимой война, думаю, не остановится. Она зимой будет так же идти в агрессивной форме – и наше наступление, и их оборона. И они дальше могут пробовать где-то перты. Но погодные условия будут играть скорее в нашу пользу,

– сказал воин ВСУ.

Он подчеркнул, что нужно продолжать помогать украинским военным. Ведь машины выходят из строя, дроны падают, поэтому нужно не прекращать это делать до нашей победы.

У россиян гораздо хуже снабжение и с этими "чмобиками" оно еще хуже упадет. Поэтому непосредственно и зимой они будут больше мерзнуть, больше болеть, будет хуже связь,

– отметил Карась.

К тому же, заметил он, у россиян будут возникать значительные проблемы с логистикой и для здоровья, если кто-то не туда пойдет или займет не ту позицию. Потому похолодание все же будет играть в пользу украинцев.

Ситуация на фронте: последние новости

Украинские защитники и защитницы продолжают героически защищать родную землю от российских захватчиков . Врагу наносят урон по всем направлениям.

Российские оккупанты до сих пор не оставили намерений оккупировать всю Донецкую область . Также они хотят удержать все захваченные территории.

В последнее время кафиры сменили вооружение, которым атакуют Одесщину . Теперь они используют беспилотники-камикадзе Shahed-136, предоставленные Ираном. И их ВСУ продолжают уничтожать.

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