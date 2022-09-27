Враг неустанно терпит потери в войне против Украины. Речь как о живой силе, так и о технике. Так, за минувшие сутки удалось "приземлить" сразу несколько БпЛА-камикадзе, атаковавших Одесщину.

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Беспилотников тоже становится меньше

Как отмечают в Генштабе, подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Юг" эффективно выполняют свою работу. За прошедшие сутки удалось ликвидировать сразу четыре беспилотника Shahed-136.

Одно из этих устройств, которые используют оккупанты для атак, уничтожили около 2 часов. Также еще три БпЛА летели в Одессу ближе к 22:00. Но их тоже "приземлили".

Опыт, а главное – результат, наши люди получают в бою!

– отмечают в Генштабе.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук прокомментировал вечерние обстрелы беспилотниками. Он отметил, что после атаки около 22:00 ночь прошла без обстрелов. В то же время Братчук отметил, что риск дальнейших атак дронами остается.

Кроме того, не стоит забывать о том, что в Черном море все еще находятся ракетоносители. Их, по словам представителя ОВА, сейчас 4. Поэтому следует не игнорировать сирены и ответственно относиться к сохранению собственной жизни.

Атаки врага не прекращаются

Напомним, что за прошедшие сутки враг нанес 9 ракетных, а также 22 авиаудара. Зафиксировано также более 90 обстрелов из РСЗО. За прошедшие сутки ударные БпЛА российские захватчики использовали вблизи Беленького Одесской области.

В Генштабе подсчитали, что от обстрелов захватчиков за минувшие сутки пострадали более 50-ти населенных пунктов. Речь идет о Славянске, Краматорске, Соледаре, Авдеевке, Новополье, Запорожье, Марганец, Мусиевке, Кривом Роге, Никополе, Потемкино, Осокоровке, Николаеве, Очакове и Беленьком.

Не обошлось также без попыток врага продвигаться вперед. Оккупанты совершили несколько атак в районах Соледара, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Бахмута, Каменки, а также Первомайска. Но добиться успеха не удалось, ведь ВСУ все эти атаки отразили.

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