Актуальну інформацію станом на ранок 27 вересня про ситуацію на фронтах повідомив Генштаб ЗСУ.

Важливо ЗСУ знищили вантажівки ворога у Херсоні, озброєння у Мелітополі та комплекс С-300 на Запоріжжі

Противник продовжує намагатися окупувати всю Донецьку область та утримати захоплені раніше території. Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку.

Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Окупанти не припиняють обстрілів

За минулу добу, 26 вересня, противник завдав 9 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ. Від вогневого впливу постраждало понад 50 населених пунктів. Серед них Слов'янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв, Очаків та Біленьке.

Яка ситуація у Північних областях

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Водночас ворог гатив з танків, мінометів та артилерії, зокрема на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове.

Яка обстановка на Донбасі

Неспокійно було і на:

Краматорському напрямку – Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка та Веселе;

– Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка та Веселе; Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Майорськ та Юр'ївка;

– Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Майорськ та Юр'ївка; Авдіївському напрямку – Авдіївка, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка;

– Авдіївка, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка; Новопавлівському напрямку – Золота Нива, Вугледар, Павлівка та Єгорівка.

Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам'янка, Первомайське.

Що відбувається на Півдні

На Запорізькому напрямку ворог гатив по населених пунктах Новопіль, Новосілка та Времівка. На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Зокрема, Червона Долина, Широке, Андріївка, Білогірка, Тернові Поди, Лимани та Мирне.

На Запорізькій АЕС ситуація залишається напруженою. Співробітники станції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з тимчасово зайнятих окупантами територій. Окупована частина Херсонської області повністю закрита на в'їзд та виїзд.

Досягнення наших ЗСУ за добу

У Генштабі підтвердили успішне ураження особового складу та техніки противника за попередні дні. До прикладу:

у Херсоні знищили та вивели з ладу 7 вантажівок "Урал",

у Мелітополі знищили до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів,

у районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області знищено ворожий комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів.

Авіація Сил оборони завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Крім того, ракетні війська і артилерія уразили:

5 пунктів управління,

12 районів зосередження живої сили та техніки противника,

2 позиції зенітних ракетних комплексів,

3 склади з боєприпасами,

а також понад 10 окремих важливих цілей.

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