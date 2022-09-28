Актуальну інформацію про ситуацію на фронтах станом на ранок 28 вересня повідомив Генштаб ЗСУ.

Що було раніше ЗСУ відбили 7 атак ворога та мають успіхи біля Лиману: карта бойових дій станом на 27 вересня

Окупанти і далі намагаються повністю окупувати Донецьку область, а також утримати раніше захоплені території і зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. На всій території України залишається загроза авіаційних та ракетних ударів.

За минулу добу противник завдав 10 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 105 обстрілів з РСЗВ. Російські окупанти б'ють і по цивільних об'єктах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Зокрема:

Харків,

Слов'янськ,

Краматорськ,

Миколаїв,

Авдіївка,

Мар'їнка.

Яка ситуація у північних областях

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів та артилерії різних типів. Зокрема, на Слобожанському напрямку було неспокійно в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне та Грушівка.

Яка обстановка на Донбасі

Ворог стріляв:

на Краматорському напрямку – Рідкодуб, Катеринівка і Старий Караван;

– Рідкодуб, Катеринівка і Старий Караван; на Бахмутському напрямку – Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка, Білогорівка та Роздолівка;

– Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка, Білогорівка та Роздолівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар'їнка та Парасковіївка.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.

Що відбувається на Півдні

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них – Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали більш як 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 25 вильотів безпілотників.

Досягнення наших ЗСУ за добу

Авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Вже підтвердили ураження:

14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога,

3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 безпілотників та 1 керовану авіаційну ракету Х-59 ворога.

Ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 4 склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод "Житель". Загальні втрати наразі уточнюються.

Варте вашої уваги – Карта бойових дій за 27 вересня: дивіться відео