Актуальную информацию о ситуации на фронтах на утро 28 сентября сообщил Генштаб ВСУ.

Что было ранее ВСУ отразили 7 атак врага и преуспевают возле Лимана: карта боевых действий по состоянию на 27 сентября

Оккупанты и дальше пытаются полностью оккупировать Донецкую область, а также удержать ранее захваченные территории и сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях. Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения. На всей территории Украины остается угроза авиационных и ракетных ударов.

За минувшие сутки противник нанес 10 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 105 обстрелов из РСЗО. Российские оккупанты бьют и по гражданским объектам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От вражеского огня пострадали более 40 населенных пунктов. В частности:

Харьков,

Славянск,

Краматорск,

Николаев,

Авдеевка,

Марьинка.

Какая ситуация в северных областях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов и артиллерии разных типов. В частности, на Слобожанском направлении было неспокойно в районах населенных пунктов Стрелечья, Сосновка, Красное и Грушевка.

Какая обстановка на Донбассе

Враг стрелял:

на Краматорском направлении – Редкодуб, Екатериновка и Старый Караван;

– Редкодуб, Екатериновка и Старый Караван; на Бахмутском направлении – Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Раздолевка;

– Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Раздолевка; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердычи, Опытное, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка и Парасковеевка.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Зализное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безыменное.

Что происходит на Юге

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них – Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времевка, Темировка и Ольговское.

На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 25 вылетов беспилотников.

Достижения наших ВСУ за сутки

Авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. Уже подтвердили поражение:

14 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага,

3 опорных пункта и 7 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, за сутки, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет, 6 беспилотников и 1 управляемую авиационную ракету Х-59 врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 4 склада с боеприпасами, позиции средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в частности автоматизированную станцию помех "Житель". Общие потери уточняются.

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