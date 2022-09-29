В россии решили открыть новый вид подорожника – лаваш обычный. Мол, моджахеды в Афганистане тоже использовали его для остановки кровотечений.

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Новый уровень медицины у россиян

Все началось с того, что в сети опубликовали российскую аптечку, что не очень понравилось россиянам – старые индивидуальные перевязочные пакеты, точно помнящие какого-то "вождя", если не царя.

Поэтому "великие умы" в виде российских диванных экспертов решили давать советы относительно того, как выжить такими древними аптечками.

Одни решили напомнить, что не все так плохо. Подумаешь, аптечки устаревшие? Имеются тампоны и прокладки. Когда закончатся, можно взять пример с моджахедов и использовать лаваш.

А еще есть те, кто считает, что дорогие турникеты не нужны военным, потому что они могут спасти, а навредить. Поэтому устаревшие аптечки или даже тампоны, прокладки или лаваши гораздо эффективнее.

Коротко о российской медицине / Фото из фейсбука Ивана Костенко

Россияне и вершина тактической медицины

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором российская военная рекомендует мобилизованным россиянам закупать самые дешевые тампоны для остановки кровотечения. Однако там не учитывают тот факт, что тампоны способны впитывать всего несколько миллилитров крови, а не то количество, которое может потерять раненый.

Очевидно, россияне слишком воспринимают тампонирование ран, когда нужно зажимать источник кровотечения и заполнять рану бинтом. Однако бинт не поможет, если его уложить как тампон.

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