Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що боятися нам не варто нічого, ми мусимо бути сміливими. Але нехтувати тим, що відбувається на території Білорусі – точно не варто.

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Петро Черник пояснює, що угруповання до 20 тисяч військових – це доволі багато, це дві механізовані дивізії або приблизно 4 механізовані бригади.

Це багато, але й пройдено 7 місяців війни, тому гарантую – на цьому відтинку фронту наші сили оборони зробили все, аби належно прийняти ворога, якщо він запланує повторний наступ на Київ,

– переконаний фахівець.

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Чи пройдуть окупанти Північ України та Волинь

Це доволі логічна точка нападу, аби зачепити Захід України, каже експерт.

Але там густі ліси, тож Черник каже, що окупаційні війська не пройдуть лісами, а також варто згадати "прип'ятські болота", тож окупантам доведеться рухатись тільки дорогами.

Що таке прип'ятські болота

Болота в заплаві річки Прип'яті. Розташовані на півночі України та півдні Білорусі. З українського боку — вздовж річки Прип'яті та її приток, з білоруського — від Берестя до Лунинця.

Площа – близько 98 419,5 квадратних кілометрів.

"А їх всього дві і працювати з ешелонами техніки на дорозі ми вже навчились на початку війни", – резюмує військовий фахівець.