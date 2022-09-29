Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Про підготовку білорусі до приїзду мобілізованих свідчать дані Головного управління розвідки Міноборони.

Зверніть увагу У білорусі раптово почали перевірку "мобілізаційної готовності" військової частини під Мінськом

Що задумали росія та білорусь

За даними розвідки, як зазначає Маляр, ті російські підрозділи, які вже є у білорусі, мають поповнити мобілізованими у співвідношенні 1 до 5.

Для розміщення російських мобілізованих у білорусі використовуватимуть уже наявні військові фонди та цивільні приміщення й будівлі, зокрема склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та ферм. Такий наказ дали збройним силам білорусі та місцевим радам.

Після поповнення російські підрозділи використовуватимуть російську військову техніку, яка розміщена на білоруських складах. Також для посилення використовуватимуть зняту зі зберігання військову техніку в росії.

Крім того, в білорусі планують мобілізацію цивільних вантажних та легкових автомобілів для того, аби перевозити окупантів.

І вишенька на торті – білоруська самопроголошена влада дала наказ силовикам сприяти мобілізаційним заходам росії. Тобто ті росіяни, які виїхали у білорусь – не уникнуть мобілізації.