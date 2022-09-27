Як інформують білоруські активісти, в білорусі проводять комплекс заходів щодо перевірки залізничної інфраструктури. У білорусі відбувається перевірка місць завантаження і вивантаження на залізничних станціях із залученням посадовців.
До речі У білорусі вважають недоцільним розміщення російських військових баз
Як білорусь готується до прийому ешелонів з росії
Також за потреби відбувається проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ і підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях.
Триває закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів і розробка графіків руху військових ешелонів по білоруській залізниці.
Активісти констатують, що всі ці дії можуть вказувати на підготовку до прийому військових ешелонів з росії.
Повідомляється, що для руху ешелонів буде використано три залізничні прикордонні переходи:
- Красноє – Осіновка;
- Злинка – Закопитьє;
- Завєрєжьє – Єзеріщє.
Для руху ешелонів буде використано три залізничні прикордонні переходи / Фото "Беларускі Гаюн"
Що відбувається у білорусі
- Режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка сприяє російській агресії проти України. Завдяки білорусі росія створює напругу на Півночі України.
- Нещодавно військовий Анатолій Штефан попередив, що з території білорусі найближчим часом можуть застосувати диверсійно-розвідувальні групи. Загроза існує у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях. Ворог хоче звинуватити Україну у штучній дестабілізації ситуації.
- Також Центр національного спротиву інформував, що до Мінська прибули окупанти з пвк "ліга" для організацій провокацій вздовж кордону з Україною. Білоруський опозиціонер Павло Латушко теж заявляв, що ворог може здійснити провокації на кордоні України та білорусі.
- Додамо, що 26 вересня олександр лукашенко приїхав до росії, де зустрівся з диктатором владіміром путіним. Лукашенко назвав росію "партнеркою" білорусі і висловив подяку путіну.
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