Як інформують білоруські активісти, в білорусі проводять комплекс заходів щодо перевірки залізничної інфраструктури. У білорусі відбувається перевірка місць завантаження і вивантаження на залізничних станціях із залученням посадовців.

До речі У білорусі вважають недоцільним розміщення російських військових баз

Як білорусь готується до прийому ешелонів з росії

Також за потреби відбувається проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ і підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях.

Триває закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів і розробка графіків руху військових ешелонів по білоруській залізниці.

Активісти констатують, що всі ці дії можуть вказувати на підготовку до прийому військових ешелонів з росії.

Повідомляється, що для руху ешелонів буде використано три залізничні прикордонні переходи:

Красноє – Осіновка;

Злинка – Закопитьє;

Завєрєжьє – Єзеріщє.

Для руху ешелонів буде використано три залізничні прикордонні переходи / Фото "Беларускі Гаюн"

Що відбувається у білорусі

Режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка сприяє російській агресії проти України. Завдяки білорусі росія створює напругу на Півночі України.

Нещодавно військовий Анатолій Штефан попередив, що з території білорусі найближчим часом можуть застосувати диверсійно-розвідувальні групи. Загроза існує у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях. Ворог хоче звинуватити Україну у штучній дестабілізації ситуації.

Також Центр національного спротиву інформував, що до Мінська прибули окупанти з пвк "ліга" для організацій провокацій вздовж кордону з Україною. Білоруський опозиціонер Павло Латушко теж заявляв, що ворог може здійснити провокації на кордоні України та білорусі.

Додамо, що 26 вересня олександр лукашенко приїхав до росії, де зустрівся з диктатором владіміром путіним. Лукашенко назвав росію "партнеркою" білорусі і висловив подяку путіну.

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