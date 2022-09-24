Окупанти хочуть провести мобілізацію у білорусі

Загроза існує у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях. Ворог хоче звинуватити Україну у штучній дестабілізації ситуації.

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З боку білорусі є висока ймовірність застосування ДРГ. Для чого це їм потрібно? Для звинувачення України у штучній дестабілізації ситуації та створення сприятливого ґрунту для проведення мобілізації серед білоруських прихильників путіна,

– розповів військовий.

За його словами, у Мінськ прибули близько 130 найманців пвк "ліга". Вони розпочали тренування з білоруським охоронним підприємством "ГардСервіс". Крім того, туди доставили партію форми Збройних Сил України старого зразка.

Що робити, якщо ви побачили ворожі ДРГ: поради МВС

Зафіксуйте їхні прикмети;

Не показуйте їм документи;

не підказуйте дорогу;

не давайте телефон для дзвінка, а якщо дали, то зафіксуйте номер на який вони телефонували.

Як розпізнати диверсанта

У людини є чітко виражений російський акцент;

не орієнтується на місцевості;

фотографує місцевість;

ставить мітки;

просить мобільний телефон, щоб подзвонити.

Одразу повідомте СБУ або тероборону про ДРГ: скільки їх було, де саме, в якій годині тощо.

Чи буде у білорусі мобілізація

Самопроголошений президент білорусі алєксандр лукашенко запевняє, що у його країні мобілізації нібито не буде. Також він поскаржився, що проти білорусів почали "інформаційну війну".

Водночас політик зазначив, що його країна реагуватиме на "можливі загрози та спроби вчинення терактів".

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