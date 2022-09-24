оккупанты хотят провести мобилизацию в Беларуси
Угроза существует в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях. Враг хочет обвинить Украину в искусственной дестабилизации ситуации.
Мобилизации не будет, но военные навыки нужны, – лукашенко заврался на фоне российских истерик
Со стороны беларуси есть высокая вероятность применения ДРГ. Зачем это им нужно? Для обвинения Украины в искусственной дестабилизации ситуации и создания благоприятной почвы для проведения мобилизации среди белорусских сторонников путина,
– рассказал военный.
По его словам, в Минск прибыли около 130 наемников чвк "лига". Они приступили к тренировкам с белорусским охранным предприятием "ГардСервис". Кроме того, туда доставили партию формы Вооруженных сил Украины старого образца.
Что делать, если вы увидели вражеские ВРГ: советы МВД
- Зафиксируйте их приметы;
- Не показывайте им документы;
- не подсказывайте дорогу;
- не давайте телефон для звонка, а если дали, то зафиксируйте номер, на который они звонили.
Как распознать диверсанта
- У человека есть отчетливо выраженный русский акцент;
- не ориентируется на местности;
- фотографирует местность;
- ставит метки;
- просит мобильный телефон позвонить.
Сразу сообщите СБУ или терроборону о ДРГ: сколько их было, где именно, в каком часу и т.д.
Будет ли в беларуси мобилизация
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что в его стране мобилизации якобы не будет. Также он посетовал, что против белорусов начали "информационную войну".
В то же время, политик отметил, что его страна будет реагировать на "возможные угрозы и попытки совершения терактов".
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