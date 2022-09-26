Білорусь не хоче розміщувати російські військові бази

Щодо облаштування військових баз держави-агресорки висловився міністр закордонних справ білорусі владімір макєй. Це відбулося на полях Генасамблеї ООН.

До теми Намагаються всидіти на двох стільцях: у лукашенка розповіли, чи визнають "референдуми" окупантів

Він зазначив, що розмови про розміщення російських баз ведуться вже давно.

З урахуванням того високого рівня військових технологій, який досягнений сьогодні, немає особливого сенсу в розміщенні додаткових іноземних, у цьому випадку російських військових баз на території білорусі,

– наголосив міністр.

Мовляв, достатньо буде розмістити техніку у Смоленській області. Ефективність цього буцімто буде вищою, аніж від російської військової бази у білорусі. Крім того, макєй припустив, що у разі "якщо вимагатиме ситуація", то росія може розмістити у білорусі ядерні установки.

Лукашенко приїхав до путіна

Самопроголошений президент білорусі алеєксандр лукашенко 26 вересня приїхав у росію на переговори з владіміром путіним. На зустрічі з очільником кремля білорус висловився про мобілізацію у росії та чоловіків, які масово втікають за кордон.

Лукашенко заявив, що 50 тисяч ухилянтів – це "не багато". А якби вони й лишилися, то, за словами політика, "не були б своїми людьми". Він порадив путіну не хвилюватися, бо, мовляв, сам не переймався, коли у 2020 році люди виїжджали з білорусі.

Це може вас зацікавити – Макрон здивував заявою про росію: відео