Після оголошення часткової мобілізації в росії, лукашенко заявив про перехід до оборони "за нормами воєнного часу". Хай там як, наступ з боку білорусі може завдати Україні багато шкоди.

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Білорусь не висловила чіткої позиції щодо "референдумів"

В одному з інтерв'ю, міністр закордонних справ білорусі володимир макей сказав, що визнання Мінськом референдумів на окупованих територіях України залежатиме від "національних інтересів". Міністр стверджує, що білорусь стежитиме за ситуацією і прийме остаточну позицію згодом.

Схоже, керівник мзс продовжує, традиційну для білорусі, вичікувальну позицію. Скоріш за все, "національні інтереси" залежатимуть від того, як розвиватиметься ситуація на фронті.

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Мало того, що білорусь всіляко заперечує свою причетність до війни росії в Україні, вона також заявляє про готовність бути "посередницею у переговорах". Крім того, глава мзс білорусі продовжує бідкатися щодо санкцій, які "без причини" наклали на його країну.

Самопроголошений президент білорусі алєксандр лукашенко взявся за старе. Йому знову примарюється загроза створення "нової України" в білорусі. Лукашенко погрожує, що таким "планам" не судилося збутися.

Горе-диктатор переконує, що не піде "за сценарієм" путіна і не оголосить мобілізацію. За словами псевдопрезидента, це лише пусті наклепи "опонентів".

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