Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст Франек Вячорка. За його словами, під час усіх зустрічей білоруська опозиціонерка підіймала дуже важливу тему.
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Найкраща допомога Україні
Вільна білорусь буде найкращою санкцією проти путіна. І це буде найкращою допомогою Україні,
– наголосив білоруський журналіст.
Вячорка зауважив, якщо світ хоче зупинити "путінську машину" треба допомогти білорусам перемогти посіпаку російського президента алєксандра лукашенка.
Наразі країни третього світу разом з путіним просувають думку, що це через Україну у світі глобальний голод та енергетична криза. Так, дуже важливо усім пояснювати, що не через Україну або санкції, а саме через російського президента.
Білоруський журналіст додав, що завдання білорусів на Генасамблеї ООН, як і усіх демократичних країн, відкривати світу правду щодо ситуації в Україні.
Вячорка розповів, як білорусь допомагає Україні: дивіться відео
Останні новини білорусі: коротко
- Кремль може замінити самопроголошеного президента білорусі алєксандра лукашенка на більш лояльну росії фігуру. Білоруський опозиціонер Сергій Бульба припустив, що замінити лукашенка може глава генштабу білорусі олександр вольфович.
- Білорусь знову продовжує повторювати мантри про нібито незалученість до війни проти України. Ба більше, тамтешній керівник мзс владімір макей під час виступу в ООН навіть заговорив про "посередництво у переговорах".
- Загроза вторгнення в Україну з території білорусі досі зберігається, проте зараз є низькою. Це пов'язано з тим, що усі основні з'єднання і частини російської армії перемістилися в інші райони. Однак росія може і далі використовувати цю державу для ракетних ударів по Україні.
- 17 вересня білорусь вкотре продовжила військові навчання. На цей раз – до 24 вересня. Таке рішення аргументують тим, що білоруська армія "досі не підготовлена". Мовляв, реального бойового досвіду у службовців немає, то ж реагувати на масштабний наступ вони не можуть.