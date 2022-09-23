Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст Франек Вячорка. За його словами, під час усіх зустрічей білоруська опозиціонерка підіймала дуже важливу тему.

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Найкраща допомога Україні

Вільна білорусь буде найкращою санкцією проти путіна. І це буде найкращою допомогою Україні,

– наголосив білоруський журналіст.

Вячорка зауважив, якщо світ хоче зупинити "путінську машину" треба допомогти білорусам перемогти посіпаку російського президента алєксандра лукашенка.

Наразі країни третього світу разом з путіним просувають думку, що це через Україну у світі глобальний голод та енергетична криза. Так, дуже важливо усім пояснювати, що не через Україну або санкції, а саме через російського президента.

Білоруський журналіст додав, що завдання білорусів на Генасамблеї ООН, як і усіх демократичних країн, відкривати світу правду щодо ситуації в Україні.

Вячорка розповів, як білорусь допомагає Україні: дивіться відео

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