Про це владімір макей заявив під час виступу в ООН. Його заяви поширюють пропагандистські ЗМІ білорусі, повідомляє 24 канал.

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Представник білорусі побідкався на санкції та повторив тези пропаганди

Виступ владіміра макея був багатим на цинічні висловлювання. Наприклад, він повторив мантри російської пропаганди про те, що "безпеку однієї держави не можна гарантувати, нехтуючи інтересами іншої". І справді, як можна гарантувати безпеку Україні, "нехтуючи інтересами" росії, яка вже 9-ий рік веде війну проти нашої країни чи білорусі, яка надала росії свою територію для наступу та ракетних ударів?

Також глава мзс білорусі побідкався на санкції проти його країни, бо нібито вона ніяк не причетна до війни і не є стороною конфлікту. Мабуть, потрібно показати макею карту, де буде чітко видно, звідки росіяни наступали на Київщину та звідки запускали ракети.

А ще макея дуже турбує те, що українці "чомусь" вважають білорусь ворогом, хоч до 2021 року Україна та білорусь мали економічні зв'язки. Таки макею потрібно показати карту.

Глава мзс білорусі також вирішив цинічно заявити, що українці страждають через війну, але винен Захід, бо постачає зброю "неонацистам", яких бачать лише у росії та білорусі.

І вершина абсурду та цинізму – за словами макея, білорусь нібито прихистила 200 тисяч українських біженців. Білоруський представник так захопився вигадуванням нісенітниць, що навіть вирішив сказати, що до білорусі нібито приїжджають навіть українці, які спершу виїхали до країн ЄС.

Тому макей вирішив, що хтось у світі ще поведеться на черговий "мінськ" і переговори за їхнього посередництва.

"Мінські угоди": що відомо

Після початку росією гібридної війни проти Україні, у вересні 2014 року у столиці білорусі був підписаний документ про тимчасове перемир'я на Донбасі. Зокрема ця угода передбачала внесення до змін у Конституцію України та надання підконтрольним бойовикам територіям "особливого статусу. Також мова йшла про амністію, звільнення полонених тощо.

Через 2 тижні у тому ж Мінську був підписаний меморандум про виконання положень підписаної раніше угоди.

У лютому 2015 року після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та росії було підписано так званий "мінськ-2".

Після визнання росією бойовиків на Донбасі 22 лютого "мінські угоди" як такі перестали існувати, оскільки росія в односторонньому порядку вийшла з них.

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