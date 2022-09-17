Лукашенко продовжує муштрувати своїх солдатів

Про те, що навчання на території білорусі триватимуть щонайменше до середини вересня свідчить графік на білоруських полігонах.

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За даними моніторингової групи, продовження навчань виглядає так:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) – до 24 вересня;

полігон "Гозький" 6 ОМБР (Гродненський район) – до 23 вересня;

полігон "Брестський" 38 ОДШБР (Брестський район) – до 24 вересня;

полігон "Осиповичський" 51 АБР (Осиповичський район) – до 23 вересня;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) – до 23 вересня;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) – до 23 вересня;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) – до 23 вересня;

полігон "Лепельський" 19 ОМБР (Лепельський район) – до 24 вересня.

Кажуть, "досі не підготовлені"

У повідомлені також зазначають, що попри те, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, вона все ще не підготовлена ​​до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду.

До слова, 8 вересня на кордоні України та білорусі розпочалися тактико-спеціальні навчання "Північний буревій – 2022". В них взяли участь бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції та ТрО – гідна відповідь лукашенко.

Адже, перед цим в білорусі стартували навчання спрямовані на "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником".

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