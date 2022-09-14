Відповідне рішення щодо продовження "користування" білоруським військовим майном прийняла російська держдума. Про це повідомляє "Білоруський Гаюн".

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Держдума РФ сьогодні ратифікувала протоколи щодо продовження термінів використання російських військових об'єктів на території білорусі. Раніше ще в березні 2022 року ці протоколи були ратифіковані у білорусі. Мова про два військові об'єкти, які росія використовує "на безоплатній основі",

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першим об'єктом є радіотехнічний вузол "Барановичі" (70М6 "Волга") — стаціонарна станція радіолокації, елемент російської системи попередження про ракетний напад (СПРН). Використовується для виявлення запуску та супроводу балістичних ракет та космічних об'єктів.

Також росія використовуватиме 43-й вузол зв'язку вмф росії "Вілейка" (радіостанція "Антей") – вузол зв'язку, що забезпечує прямий і зворотний зв'язок головного штабу вмф росії з атомними підводними човнами, що несуть бойове чергування в районах Атлантичного, Індійського та частково Тихого океанів. Також проводить радіотехнічну розвідку та радіоелектронну боротьбу. Це з кількох подібних радіостанцій єдиної глобальної постійної системи зв'язку вмф росії.

"Примітно, що продовження терміну розміщення — це технічний захід, оскільки обидва об'єкти орендувалися за договором від 6 січня 1995 року, який закінчився 30 травня 2021 року", – резюмували в "Гаюні".

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Що відбувається у білорусі: останні новини

З 8 вересня у білорусі стартували військові навчання, спрямовані на "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником".

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що значних змін у напрямку з білорусі немає, проте підрозділи армії лукашенка продовжують посилювати кордон з Україною.

Водночас стало відомо, що білоруський диктатор алєксандр лукашенко планує позбавляти громадянства білорусів, які залишили країну. Мовиться про тих, хто "діяв на шкоду державі".

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