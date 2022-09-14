Соответствующее решение о продлении "пользования" белорусским военным имуществом приняла российская госдума. Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".

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Госдума рф сегодня ратифицировала протоколы о продлении сроков использования российских военных объектов на территории беларуси. Ранее еще в марте 2022 года эти протоколы были ратифицированы в беларуси. Речь о двух военных объектах, которые россия использует "на безвозмездной основе",

– говорится в сообщении.

Отмечается, что первым объектом является радиотехнический узел "Барановичи" (70М6 "Волга") - стационарная радиолокационная станция, элемент российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Используется для обнаружения запуска и сопровождения баллистических ракет и космических объектов.

Также россия будет использовать 43-й узел связи вмф россии "Вилейка" (радиостанция "Антей") – узел связи, обеспечивающий прямую и обратную связь главного штаба вмф россии с атомными подводными лодками, которые несут боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Также проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу. Это один из нескольких подобных радиостанций единой глобальной постоянной системы связи в МФ россии.

"Примечательно, что продление срока размещения – это техническое мероприятие, поскольку оба объекта арендовались по договору от 6 января 1995 года, которое истекло 30 мая 2021 года", - резюмировали в "Гаюне".

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Что происходит в беларуси: последние новости

С 8 сентября в беларуси стартовали военные учения, направленные на "отработку боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником".

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что значительных изменений в направлении из беларуси нет, однако подразделения армии лукашенко продолжают усиливать границу с Украиной.

В то же время стало известно, что белорусский диктатор александр лукашенко планирует лишать гражданства покинувших страну белорусов. Речь идет о тех, кто "действовал в ущерб государству".

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