Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и руководитель народного антикризисного управления Павел Латушко. Ранее Сергей Бульба рассказывал об угрозе вторжения из беларуси.

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Военные разочарованы "второй армией мира"

Латушко отметил, что белорусские военнослужащие еще раз убеждаются, что так называемой второй армии мира не существует. Конфиденциально есть даже слова восторга от действий украинской армии.

Кроме того, всегда считалось, что у россии есть качественное вооружение. В частности, системы ПВО, которые россияне и лукашенко называли сверхсовременными, оказались не столь совершенны. То есть все больше открываются глаза на реальное положение дел вооруженных сил россии,

– заметил белорусский оппозиционер.

Уменьшение пророссийских настроений

Он добавил, что на этом фоне в беларуси уменьшаются пророссийские настроения, в том числе и в белорусской армии. Это не приведет к перевороту, но смена настроений прослеживается.

"Люди понимают, видят, анализируют и из этого делают соответствующие выводы", – подчеркнул Латушко.

Учения возле украинских границ

Руководитель народного антикризисного управления рассказал, что еще месяц назад лукашенко собрал заседание Совбеза, на котором решили провести военные учения на границе с Украиной. Их цель:

Показать снова путину, что я здесь создаю потенциальную угрозу нападению на Украину. Так он решает стратегическую задачу москвы, оттягивая резервы ВСУ.

Лукашенко реально опасается того, что с территории Украины войдут белорусские добровольцы. Потому он решил заминировать приграничные территории беларуси. Учения также должны бороться с потенциальными ДРГ из Украины.

У него все больше страха. Победа Украины внушает в него страх,

– подытожил белорусский оппозиционер.

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