Также в этом документе определены основные стратегические задачи кабинета. Об этом 24 каналу сообщил белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Павел Латушко.

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Режим лукашенко мгновенно отреагировал на постановление

Так, к основным задачам оппозиционеры отнесли помощь нашему государству в противостоянии российской агрессии и содействии белорусским добровольцам и партизанскому движению как в освобождении Украины, так и беларуси. Также в постановлении определено, что кабинет будет бороться за право представлять интересы беларуси в международном сообществе.

"Это очень важные элементы. Конечно, на это мгновенно отреагировал режим и кгб уже вечером издал соответствующее решение об объявлении кабинета экстремистским образованием", – рассказал Латушко. Впрочем, это не отразится на работе Объединенного переходного кабинета, поскольку оппозиционеры готовились к этому.

Это определенно не демотивирует. Кроме того, кгб беларуси и режим лукашенко делают нам рекламу. Это означает, что мы предлагаем альтернативу,

– заметил белорусский оппозиционер.

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Что документ означает для белорусов

Так, Объединенный переходный кабинет будет бороться за власть и право беларуси быть свободной от россии и быть независимым государством.

Наша главная задача – организовать партизанское движение в беларуси и максимально взаимодействовать с белорусским обществом,

– объяснил Латушко.

Он также рассказал, что в переходном кабинете создан силовой блок. Он будет готовить соответствующие действия и мультиплицировать внутреннее движение, чтобы его можно было использовать в решающий момент.

По словам оппозиционера, все будет делаться конфиденциально. Впрочем, есть публично известный план "Победа", разработанный по инициативе Bypol – объединение бывших работников силовых структур беларуси для противодействия властям, входящим в состав кабинета.

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