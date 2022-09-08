Також у цьому документі визначені основні стратегічні завдання кабінету. Про це 24 каналу повідомив білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Павло Латушко.

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Режим лукашенка миттєво відреагував на постанову

Так, до основних завдань опозиціонери віднесли допомогу нашій державі у протистоянні російській агресії та сприяння білоруським добровольцям і партизанському руху як у звільненні України, так і білорусі. Також у постанові визначено, що кабінет буде боротися за право представляти інтереси білорусі у міжнародній спільноті.

"Це дуже важливі елементи. Звісно, на це миттєво відреагував режим і кдб вже увечері видав відповідне рішення про оголошення кабінету екстремістським утворенням", – розповів Латушко. Втім, це не вплине на роботу Об'єднаного перехідного кабінету, оскільки опозиціонери готувалися до цього.

Це безперечно не демотивує. З іншого боку, кдб білорусі та режим лукашенка роблять нам рекламу. Це означає, що ми пропонуємо альтернативу,

– зауважив білоруський опозиціонер.

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Що документ означає для білорусів

Так, Об'єднаний перехідний кабінет буде боротися за владу і право білорусі бути вільною від росії та незалежною державою.

Наше головне завдання – організувати партизанський рух у білорусі та максимально взаємодіяти з білоруським суспільством,

– пояснив Латушко.

Він також розповів, що у перехідному кабінеті створений силовий блок. Він готуватиме відповідні дії та мультиплікуватиме внутрішній рух для того, щоб його можна було використати у вирішальний момент.

За словами опозиціонера, все буде робитися конфіденційно. Утім, є публічно відомий план "Перемога", розроблений за ініціативи Bypol – об'єднання колишніх працівників силових структур білорусі для протидії владі, що входить до складу кабінету.

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