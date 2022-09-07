Що не так з економікою білорусі

Через санкції економіка білорусі вже потребує 7 мільярдів доларів, передають білоруські ЗМІ. Віцепрем'єр білорусі снопко спрогнозував, що країна втратить до кінця року близько 16 мільярдів доларів. Тож мінськ традиційно розраховує на фінансову допомогу від росії, оскільки іноземні кредитори неохоче позичають гроші підсанкційній країні.

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Економічний експерт Олег Пендзин, у коментарі 24 каналу, розповів, що росія навряд чи зможе дати таку суму (7 мільярдів доларів). Проблема в тому, що в росії самої на сьогоднішній момент замість профіцитного бюджету – дефіцитний.

Олег Пендзин Економічний експерт В росії сьогодні в самих не вистачає грошей. Так що я думаю, якусь суму безперечно білорусь отримає – мільярди три – чотири, але точно не сім.

Він також додав, що білоруський рубль на сьогоднішній момент теж залежить від фінансової допомоги, яку росія дає білорусі. Тож, якщо білорусь отримає фінансову допомогу, у країни все буде добре, але лише тимчасово. Якщо ні, буде дефолт по всіх зобов’язаннях.

Нагадаємо! Міжнародне рейтингове агенство S&P Global Ratings оголосило дефолт білорусі за зовнішнім боргом у липні, оскільки через санкції вона, як і росія, не змогла здійснити виплати в іноземній валюті. Внутрішній борг білорусь все ще обслуговує, але агенство понизило його по переддефолтного.

Залежність від росії

Економічний експерт Олег Гетьман резюмує, що економіка білорусі вже давно значною мірою залежить від росії. Наприклад, країна отримує за досить низькими цінами нафту та газ, які потім реалізує в нафтопродукти.

Олег Гетман Економіст, фахівець Економічної експертної платформи Вони давно підсіли на ці нафтопродукти. Вони їх переробляють і далі реалізують вже, як нафтопродукти: дизпаливо, бензин, ну і на цьому вони багато-багато десятиліть заробляли. На цьому трималась значна частина їх промисловості, експортної виручки й зараз це припинилось. Тому що країни Європи наклали санкції частково і на нафтопродукти, і на іншу продукцію. Тож в економіці білорусі значні проблеми.

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білорусь не має де збувати продукцію

Нагадаємо, що раніше білорусь експортувала значну частину нафтопродуктів разом з добривами до ЄС. Від початку повномасштабної війни в Україні обсяги торгівлі білорусі з цивілізованими країнами суттєво впали. Оскільки під впливом санкційних обмежень перебуває 100% білоруської промисловості.

Уряд країни планує це компенсувати зростанням експорту до росії, до 80 – 90% від всього обсягу, повідомляють білоруські ЗМІ. Таким чином білорусь хоче перетворити росію у монопольного торгового партнера. Однак у такому випадку економічна залежність від росії лише посилиться.

Через те, що білорусь не має де продавати свою продукцію, країна не має чим наповнювати свій бюджет, пояснює Пендзин.

Санкції призвели до того, що білорусь не має де збувати свою продукцію. Тому що нафтопродукти в росії не потрібні. Як і продукція "білоруськалію" в росії не потрібна. І то, і інше є в росії. І виходить ситуація, що ці підприємства, які створювали по суті експортний потенціал в білорусі й давали основні доходи до державного бюджету, вони сьогодні стоять. Вони не знають, де сьогодні продати свою продукцію,

– розповідає експерт.

Чому на сьогоднішній момент так захвилювалась білорусь, тому що по великому рахунку вона нічого не виробляє, ну окрім там трикотажу, який не робить ніяких серйозних рішень по бюджету. Вона не має за рахунок чого підтримувати свої соціальні платежі, тому що вона не має доходу до державного бюджету, оскільки нічого не продає. Вона попала під санкції і її нафтопереробні заводи стоять.

Так що в цій ситуації навряд чи щось сьогодні врятує Білорусь. А чим більше вона буде брати в росії грошей, тим більше вона буде залежна від росії з точки зору фінансового утримання,

– наголошує експерт.

Що з платоспроможністю білорусів

На думку Гетмана, у 2022 році відбудеться значне падіння економіки білорусі. Можливо, це 8 – 10, можливо, 15% ВВП вони втратять. Віцепрем'єр білорусі снопко підкреслював раніше, що прямий вплив санкцій вже торкнувся близько 20% економіки країни, що призвело до 30% зниження експорту та недоотримання 2,3% ВВП.

Експерт пояснює, що коли стискається економіка, відповідно падає і платоспроможність. Тож приблизно на ті цифри, на які впаде ВВП, відповідно на таку суму й збіднішає умовно населення.

Поки що це будуть не катастрофічні цифри, це там 10 – 12%. Але ж всі ці санкції, всі ці наслідки, вони мають довготривалий ефект. Тобто на перший рік – це таке скорочення, на другий може бути більш жорстке. Тобто все буде залежати від подальшого розвитку подій,

– розповідає експерт.

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