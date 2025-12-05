Чи зростуть зарплати військових у 2026 році?
Підписати контракти зможуть й вже чинні військові, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра оборони Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
Шмигаль розповів, що проєкт бюджету не передбачає збільшення грошового забезпечення для військових у 2026 році. Але уряд планує запровадження нової форми – контрактної – яка буде містити покращені умови для всіх військовослужбовців, зокрема для чинних.
Після цього проєкт направлять на розгляд до парламенту.
Зверніть увагу! Документ надасть змогу військовослужбовцям отримувати більші виплати.
Головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2–5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту,
- збільшення щомісячних виплат;
- бонуси за підписання;
- розширення соціального пакета.
Зауважте! Наголошується, що нові контракти – це про справедливість та передбачуваність.
Що ще відомо про витрати на оборону у 2026 році?
Україна не може покрити усі видатки на безпеку та оборону без допомоги. Потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік становить 60 мільярдів доларів.
Найкращий варіант – це виділення європейськими країнами щонайменше 0,25% ВВП на військову допомогу.