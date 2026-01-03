Що відомо про бюджет на 2025 рік?

До того ж торік до загального фонду державного бюджету від податків, зборів та обов’язкових платежів надійшло 2,1 трильйона гривень, або 96,4% до річного плану, пише 24 Канал з посиланням на народну депутатку Роксолану Підласу у Facebook.

Ключовими джерелами наповнення бюджету у 2025 році були:

імпортний ПДВ (надійшло 542,4 мільярда гривень протягом року); ПДФО та військовий збір (362,9 мільярда гривень); ПДВ з вироблених в Україні товарів (306,5 мільярдів гривень вже за вирахунком відшкодованого ПДВ); податок на прибуток (284,7 мільярда гривень); імпортний акциз (161,2 мільярда гривень); внутрішній акциз (119,7 мільярда гривень).

Надходження загального фонду (без міжнародних грантів) перевищили обсяг 2024 року на майже 409 мільярдів гривень (або на 24%) і дозволили стабільно забезпечувати потреби оборони,

– повідомила Підласа.

Крім того, за 2025 рік до бюджету надійшло 52,4 мільярда доларів міжнародної допомоги, з яких 37,9 мільярда доларів в рамках інструменту ERA Loans (від усіх донорів). Міжнародна допомога переважно використовується для покриття не військових видатків, але було два винятки в рамках інструменту ERA Loans:

гроші Великобританії, які використовуються на закупівлю зброї через держбюджет; 6 мільярдів євро, які Євросоюз вперше у 2025 році дозволив спрямувати на військові видатки.

Кошти протягом 2025 рік були використані таким чином:

оборона – майже 64% усіх видатків загального фонду(а в абсолютному вимірі це 2,7 трильйона гривень); погашення ОВДП і зовнішнього боргу – 596,8 мільярда гривень; соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проєктів) – 413,9 мільярда гривень; обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) – 361,6 мільярда гривень; програма медичних гарантій – 172,8 мільярда гривень; зарплата вчителів в школах (з доплатами) – 115,6 мільярда гривень; базова+додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) – 49,4 мільярда гривень.

Зверніть увагу! Якщо порівнювати з 2024 роком, то видатки загального фонду бюджету збільшились майже на 20. І це переважно завдяки оборонним видаткам, які зросли на 585 мільярдів грн (це понад 28% проти 2024 року).

Нагадаємо, що у 2025 році Україна отримала рекордну міжнародну допомогу. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Нашій державі вдалося залучити понад 45 мільярдів доларів допомоги – це найвищий показник від початку повномасштабної війни та майже на 30% більше, ніж торік,

– написав Шмигаль.

Зокрема понад 6 мільярдів доларів спрямовано на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Ще майже 3 мільярди доларів Україна отримала коштом прибутків від заморожених російських активів у Євросоюзі та Великій Британії.

Що очікує бюджет у 2026 році?