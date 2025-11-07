Пільгу з відстрочкою можуть отримати лише ті, хто підписував контракт на 2 чи більше років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Володимира Зеленського з журналістами.

Дивіться також У Куп'янську українські сили просунулися на понад 1000 метрів, – Зеленський

Як Україна переходить на контрактну армію?

Шмигаль пояснив, що така модель служби передбачає можливість вибору як посади, так і місця служби, а контракти будуть відкриті насамперед для чинних військових. Після певного періоду служби за контрактом військовослужбовець зможе отримати відстрочку від мобілізації.

Діючі контрактники та мобілізовані матимуть право укладати такі контракти. Їх термін можна обирати. Єдине що – після 2 років контракту і більше надаватиметься відстрочка від мобілізації. На час воєнного стану – на 12 місяців за аналогією з контрактом 18-24,

– зазначив Шмигаль.

Водночас для коротших, річних контрактів такої пільги не передбачено.

Міністр уточнив, що розмір грошового забезпечення для військовослужбовців-контрактників становитиме від 50 до 60 тисяч гривень на місяць.

Наразі, за його словами, триває підготовка необхідних документів, які мають бути подані до Верховної Ради. Розгляд питання очікується на початку наступного року.

Зеленський заявив, що в Україні знайшли заміну мавікам