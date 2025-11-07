Відповідні контракти готуються. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Зеленського з журналістами.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні вже виконуються контракти по закупівлях "мавіків". Водночас знайдені й альтернативи.

Буде масове виробництво цієї альтернативи. Зараз буде готуватись фінансування і відповідні контракти,

– заявив Зеленський.

