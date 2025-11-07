Соответствующие контракты готовятся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Зеленского с журналистами.
Что известно об украинской альтернативе "мавикам"?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже выполняются контракты по закупкам "мавиков". В то же время найдены и альтернативы.
Будет массовое производство этой альтернативы. Сейчас будет готовиться финансирование и соответствующие контракты,
– заявил Зеленский.
Зеленский отчитался об успехах Сил обороны на Харьковщине
Украинские силы продвинулись на 1100-1200 метров в Купянске на Харьковщине.
В Волчанске наблюдается накопление российских сил, за сутки обнаружено шестьсот военных.
5 ноября российские оккупанты распространили видео с установлением своего флага в Волчанске.
Ради пропагандистского видео они вылезли на одно из зданий Рубежанского жилого массива в городе, помахали российским флагом, а после этого скопились в здании неподалеку. Праздновали недолго – по россиянам отработала украинская авиация.