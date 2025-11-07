Российские войска накапливают силы в Волчанске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Владимира Зеленского с журналистами.

Какие успехи имеет Украина в Купянске?

Зеленский заявил, что украинские силы продвинулись в Купянске на 1100-1200 метров.

В то же время в Волчанске ситуация сложная, идет накопление российских сил.

Их накопление за эти сутки шестьсот увидели наши военные,

– сказал Зеленский.

Ранее украинская авиация нанесла удар по россиянам в Волчанске