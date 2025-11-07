Російські війська накопичують сили у Вовчанську. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Володимира Зеленського з журналістами.

Які успіхи має Україна у Куп'янську?

Зеленський заявив, що українські сили просунулися у Куп'янську на 1100-1200 метрів.

Водночас у Вовчанську ситуація складна, йде накопичення російських сил.

Їх накопичення за цю добу шістсот побачили наші військові,

– сказав Зеленський.

