Що повідомив Володимир Зеленський?

Зокрема від 6 листопада набуває чинності в Україні 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, передає 24 Канал з посиланням на соцмережі президента.

Читайте також Росія збанкрутує: які 3 фактори знищують економіку країни

Володимир Зеленський Президент України Працюємо також і для поширення санкцій Євросоюзу в юрисдикціях інших європейських країн поза межами ЄС. Це сильний пакет. Діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів, і загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно.

Володимир Зеленський розповів й про нові санкції проти російських субʼєктів. Вони працюють на видобуток ресурсів в Арктиці та завдяки цьому – на фінансування російської здатності воювати.

Вже знаємо, що цей наш санкційний крок буде продовжений партнерами через врахування наших пропозицій у їхніх санкційних пакетах. Дякую всім, хто допомагає,

– написав український лідер.

Також Зеленський доручив готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, а також проти колаборантів. Також очікується санкційна відповідь і на російські санкції проти Премʼєр-міністра України й інших наших урядовців.

Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну та відчутну відповідь,

– пояснив президент країни.

Зауважте! Він наголосив: Росія повинна закінчити війну, яку вона сама почала й затягує. Зокрема потрібні конкретні кроки щодо цього та змістовна дипломатія. Тоді як інші сценарії означатимуть для Росії збільшення тиску на всіх, хто має там значення.

Нагадаємо, що 23 жовтня Євросоюз затвердив новий пакет санкцій. Про це повідомили у Данському президентстві Ради ЄС.

Країнам Європейського Союзу вдалося досягти політичної згоди щодо 19 пакета. Це сталося після того, як Словаччина зняла свої застереження.

Зверніть увагу! Процедура письмового узгодження завершилася до 8:00 23 жовтня.

Що ще відомо щодо санкцій?