Що відомо про транзит нафти до Калінінграду?

Литва заявила, що отримуватиметься режиму санкцій США та Великобританії, який обмежує продаж найбільших російських нафтових компаній, повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

Дивіться також Завдяки санкціям дефіцит бюджету Росії зросте до 100 мільярдів доларів, – Зеленський

Минулого року LTG загалом перевезла до Калінінградської області 371 тисяч тонн нафтопродуктів, з яких 345 тисячі тонн припадали на продукцію "Лукойла".

Нафта "Роснафти" через Литву не перевозилася ні минулого, ні цього року, проте цього року LTG перевезла до Калінінграда і назад 194 тисячі тонн нафти "Лукойла".

Важливо, що жодна з компаній групи LTG не має прямих договірних відносин із "Лукойлом" чи "Роснафтою". Продукцію "Лукойла" транзитом з Росії до Калінінграда перевозять експедитори, чиї імена ми не можемо розкривати через договірні зобов'язання,
– заявили в компанії LTG.

Зауважте! Санкції США проти "Роснафти" та "Лукойла", найбільших російських нафтових компаній, набудуть чинності з 21 листопада. Це означає, що до цієї дати компанії мають завершити чи припинити існуючі угоди із зазначеними підприємствами.

Чому транзит нафти відбувався?

З грудня 2022 року, згідно з обмеженнями ЄС, заборонено перевезення російських нафтопродуктів через територію Союзу, за винятком трубопроводів.

У Литві діє виняток для транзиту до Калінінградської області, яким у російський анклав можуть перевозитися тільки товари першої необхідності і виключно залізничним транспортом.

Хоча санкції ЄС поширюються на російську нафту, діяльність "Лукойла" в Європі тривала, оскільки компанія є приватною і не підпадає під додаткові обмеження, як, наприклад, "Роснафта".

Що відомо про санкції від США?

  • Запроваджені США санкції проти "Лукойлу" та "Роснафти" можуть скоротити експорт нафти Росії до Індії та Китаю на 70%, а вона сама може втрачати близько 100 мільярдів доларів на рік через обмеження. Санкції щомісяця забиратимуть у росіян щонайменше на 5 мільярдів доларів.

  • Сукупні втрати "Лукойла" та "Роснафти" перевищили 900 мільярдів рублів, а індекс Московської біржі впав до найнижчого рівня з грудня минулого року.

  • Після санкцій США "Лукойл" змушений продавати свої міжнародні активи через неможливість розраховуватися в доларах за нафту. Покупці, які не перебувають під санкціями, зможуть отримати активи "Лукойлу" зі значними знижками, що послаблює позиції Росії.