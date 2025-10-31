Що відомо про транзит нафти до Калінінграду?

Литва заявила, що отримуватиметься режиму санкцій США та Великобританії, який обмежує продаж найбільших російських нафтових компаній, повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

Минулого року LTG загалом перевезла до Калінінградської області 371 тисяч тонн нафтопродуктів, з яких 345 тисячі тонн припадали на продукцію "Лукойла".

Нафта "Роснафти" через Литву не перевозилася ні минулого, ні цього року, проте цього року LTG перевезла до Калінінграда і назад 194 тисячі тонн нафти "Лукойла".

Важливо, що жодна з компаній групи LTG не має прямих договірних відносин із "Лукойлом" чи "Роснафтою". Продукцію "Лукойла" транзитом з Росії до Калінінграда перевозять експедитори, чиї імена ми не можемо розкривати через договірні зобов'язання,

– заявили в компанії LTG.

Зауважте! Санкції США проти "Роснафти" та "Лукойла", найбільших російських нафтових компаній, набудуть чинності з 21 листопада. Це означає, що до цієї дати компанії мають завершити чи припинити існуючі угоди із зазначеними підприємствами.

Чому транзит нафти відбувався?

З грудня 2022 року, згідно з обмеженнями ЄС, заборонено перевезення російських нафтопродуктів через територію Союзу, за винятком трубопроводів.

У Литві діє виняток для транзиту до Калінінградської області, яким у російський анклав можуть перевозитися тільки товари першої необхідності і виключно залізничним транспортом.

Хоча санкції ЄС поширюються на російську нафту, діяльність "Лукойла" в Європі тривала, оскільки компанія є приватною і не підпадає під додаткові обмеження, як, наприклад, "Роснафта".

Що відомо про санкції від США?