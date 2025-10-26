Які збитки для Росії через санкції Трампа?

Експорт нафти до Індії та Китаю через санкції може скоротитися на 70%. Про це в етері марафону "Єдині новини" розповів Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає 24 Канал.

Дивіться також Трамп витісняє російську нафту санкціями: чи встигне ЄС відмовитися від енергоносіїв

Владислав Власюк зазначив, що завдяки обмеженням Росія може втрачати не менше ніж 5 мільярдів доларів на місяць. Санкції торкнуться, зокрема, експорту до Індії та Китаю, проте частина Євросоюзу досі залежна від "Лукойлу"

Це потенційно означає в районі 100 мільярдів доларів на рік неотримання доходів. Ми очікуємо, що за умови належного дотримання відповідних санкційних обмежень, Росія втратить не менше ніж 60-70% свого експорту нафти і до Індії, і до Китаю,

– сказав Власюк.

За його словами, це істотна втрата, адже зараз Росія на місяць заробляє в районі 10 мільярдів доларів.

Що відомо про санкції США проти Росії?

США 22 жовтня оголосили нові санкції проти Росії, спрямовані проти нафтового сектору, повідомили в Міністерстві фінансів, передає 24 Канал.

Вони стосуються, зокрема, компаній "Роснафта" та "Лукойл". Також обмеження застосовували щодо 31 дочірнього підрозділу цих компаній.

Я відчував, що час настав. Ми довго чекали,

– прокоментував санкції Трамп.

Міністр фінансів Скотт Бессент при цьому наголосив, що США продовжать розширювати санкції, якщо буде необхідно, щоб змусити Росію припинити війну.

Як діють санкції Трампа і як відреагував Путін?