Про це 24 Каналу розповіла ведуча Дарина Трунова, зазначивши, що мовилось про підтримку України на шляху до вступу в ЄС. Крім того, лідери обговорили посилення тиску на Росію.

Основні заяви із зустрічі Зеленського та президента Кіпру

За словами ведучої, президенти України та Кіпру обговорювали посилення санкцій проти Росії, тіньовий флот країни-агресорки та вступ України в ЄС, який підтримує Кіпр. Це важливо, адже вже за місяць ця країна буде головувати в Раді Європейського Союзу.

Крім того, Зеленський закликав президента Кіпру сприяти конфіскуванню російських активів на користь нашої держави.

Хочу подякувати Кіпру за підтримку на політичному рівні. Зокрема, це стосується перемовин щодо членства України в ЄС. Розраховуємо, що найближчі місяці дадуть прогрес. Головування Кіпру може стати історичним з огляду відкриття кластерів для України,

– наголосив Зеленський.

Водночас президент Кіпру підкреслив, що його країна була та залишається на стороні України щодо боротьби проти Росії, а також щодо мирного врегулювання війни. Кіпр підтримує територіальну цілісність нашої держави.

Мирна угода має базуватись на принципах Хартії ООН і на повазі суверенітету України. Мирні спроби мають допомагати у просуванні дієвої підтримки України. Безпека України пов'язана з безпекою всього ЄС,

– сказав Христодулідіс.

Ведуча додала, що ЄС вже готує 20 санкційний пакет проти Росії, який можуть ухвалити після новорічних свят.

Що відомо про перешкоди на шляху вступу в ЄС?