Про таке у неділю, 3 травня, повідомив президент Зеленський.

Що відомо про удар по російських кораблях?

За словами глави держави, операцію здійснили в акваторії входу в порт Новоросійськ. Там під атаку потрапили 2 судна, які активно застосовуються для перевезення нафти.

Українська далекобійність буде всебічно розвиватися – на морі, у небі та на землі,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Президент також поділився кадрами безпосередньої атаки на кораблі ворожого тіньового флоту. На відео видно, як морський дрон підпливає впритул до судна – на цьому моменті відео обривається. Вочевидь, після нього слідувало власне ураження корабля.

Україна атакувала судна російського тіньогово флоту: дивіться відео зі сторінки Зеленського

Глава держави подякував начальнику Генштабу ЗСУ Андрію Гнатову, контророзвідникам СБУ та ВМС за результативну операцію.

До речі, буквально нещодавно видання Bloomberg писало, що Росія продовжує нарощувати тіньовий флот, який використовується для експорту енергоносіїв в обхід західних санкцій.

Повідомлялося, що чотири танкери змінили реєстрацію та підняли російський прапор. Ці судна прямували в північну частину Атлантики, зокрема до району Мурманська, де розташоване плавуче газове сховище "Саам".