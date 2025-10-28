Що відомо про продаж активів "Лукойла"?

27 жовтня"Лукойл" заявила про намір продати свої активи за кордоном, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт "Лукойлу".

Дивіться також Більше нічого запропонувати Трампу, – політолог назвав основні помилки Путіна

"Лукойл" інформує, що у зв'язку із запровадженням низки обмежувальних заходів щодо компанії та її дочірніх підприємств деякими державами, компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи. Розпочато прийом пропозицій від потенційних покупців,

– йдеться у повідомленні.

Продаж активів здійснюється у рамках ліцензії Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США на завершення операцій.

За потреби компанія планує звернутися за продовженням ліцензії для забезпечення безперебійної роботи своїх міжнародних активів, йдеться у повідомленні.

Які санкції запровадили проти "Лукойлу" та "Роснафти"?

США 22 жовтня оголосили нові санкції проти Росії, спрямовані проти нафтового сектору, повідомили в Міністерстві фінансів, передає 24 Канал.

Вони стосуються, зокрема, компаній "Роснафта" та "Лукойл". Також обмеження застосовували щодо 31 дочірнього підрозділу цих компаній.

Я відчував, що час настав. Ми довго чекали,

– прокоментував санкції Трамп.

Міністр фінансів Скотт Бессент при цьому наголосив, що США продовжать розширювати санкції, якщо буде необхідно, щоб змусити Росію припинити війну.

В результаті санкцій "Роснафті" і "Лукойлу" фактично забороняється здійснювати взаєморозрахунки в доларах США, і це основна проблема.

Основний удар припадає на Індію, тому що з Китаєм торгівля йде в національних валютах – юанях і рублях. Натомість торгівля з Індією йде в основному в доларах США та дирхамах ОАЕ.

Що буде з нафтою в Росії через санкції?