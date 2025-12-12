Чому провели рейд в офісі Temu?

Офіс був перевірений через побоювання щодо потенційних державних субсидій Китаю, наданих інтернет-магазину, дочірній компанії китайського гіганта PDD Holdings, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Рейд відбувся на тлі зростаючого занепокоєння в ЄС щодо дешевого імпорту з Китаю, оскільки низьковартісні поставки активізувалися завдяки звільненню від мит посилок вартістю менше 150 євро.

За словами європейських роздрібних торговців, це надає таким платформам, як Temu та Shein, несправедливу перевагу. Виконавча рада ЄС планує скасувати це звільнення від мит ​​до кінця 2026 року.

Натомість регламент Європейської комісії про іноземні субсидії спрямований на боротьбу з несправедливою іноземною допомогою компанія. Комісія може накладати штрафи у розмірі до 10% від сукупного річного обороту компанії за порушення.

Діяльність Temu в Європі

Temu залучив десятки мільйонів покупців у всьому світі до свого інтернет-магазину, де продається все: від смартфонів до підковдр та легінсів за надзвичайно низькими цінами, що спонукало Amazon запустити конкурента "Amazon Haul".

Згідно з останнім звітом про прозорість Temu, платформа, слоган якої – «купуй як мільярдер», вже має близько 116 мільйонів користувачів щомісяця в ЄС, попри те, що вона була запущена на ринку лише у квітні 2023 року.

Рейди зазвичай проводяться, коли регуляторні органи ЄС мають докази порушень, або від інформаторів, або в результаті власних розслідувань. Вони можуть призвести до того, що компанії пропонуватимуть поступки або співпрацюватимуть в обмін на зменшення штрафів.

Це не перша сутичка Temu з європейською владою. У 2024 року Комісія розпочала розслідування щодо Temu відповідно до Закону про цифрові послуги, а в липні оголосила попередні висновки про те, що Temu робить недостатньо для запобігання продажу незаконних товарів через свою платформу.

