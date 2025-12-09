Який торговий рекорд встановив Китай?
Минулого року Китай оголосив, що його профіцит торгівлі товарами та послугами, тобто надлишок експорту над імпортом, сягнув майже 1 трильйона доларів, чого не досягала ще жодна країна, передає 24 Канал з посиланням на The New York Times.
Та вже у 2025 році Пекін побив торішній показник лише за 11 місяців. Митне агентство Китаю повідомило, що профіцит торгівлі країни до кінця листопада досяг 1,08 трильйона доларів.
Зростанню експорту не завадили навіть тарифи, які Вашингтон встановив на китайські товари:
Вони спровокували падіння китайських постачань до США майже на п'яту частину.
Але Китай компенсував втрати, скоротивши закупівлі американської сої приблизно в такому ж об'ємі, та продовжив продавати до Сполучених Штатів утричі більше, ніж купувати.
Завдяки цьому та зростанню експорту до інших країн лише у листопаді торговий профіцит Китаю склав 111,68 мільярда доларів. Таким чином, він став третім за всю історію найбільшим показником за один місяць.
Зауважте! Загальна перевага китайського експорту над імпортом за 11 місяців цього року зросла на 21,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Як Китай нарощує експорт в інші країни?
Пекін значно збільшив продажі в інші країни. Китайські виробники експортують найрізноманітніші товари по всьому світу – від автомобілів та сонячних панелей до побутової електроніки.
Лише у вересні стрімко зросли постачання до країн Африки, Європи, Азії та Латинської Америки, пише Bloomberg.
- до Африки – на 56%;
- до Латинської Америки – на 15,2%;
- до країн ЄС – на 14% – найбільше за понад три роки.
- до 10 країн Південно-Східної Азії – майже на 16%.
Автовиробники та інші експортери у традиційних виробничих центрах, таких як Німеччина, Японія та Південна Корея, втрачають клієнтів на користь китайських конкурентів,
– йдеться у матеріалі.
Ба більше, фабрики у країнах, що розвиваються, (Індонезія, Південна Африка), скорочують виробництво або навіть закриваються, оскільки їм важко конкурувати з низькими цінами Китаю.
Варто знати! Виробники з Китаю також знайшли спосіб частково обійти високі тарифи США, перенісши кінцеве збирання своїх товарів до інших країн – Мексики, Африки та Південно-Східної Азії.
Що відомо про відносини США та Китаю?
Торгівельні відносини між Сполученими Штатами та Китаєм залишалися вкрай непередбачуваними. Хоча 15 вересня президент Дональд Трамп заявив, що переговори у Мадриді завершилися "дуже успішно", ця риторика швидко змінилася.
Білий дім різко відреагував на рішення Пекіна посилити контроль над постачанням рідкісноземельних елементів, пригрозивши у відповідь запровадити 100% мита на весь китайський імпорт і обмежити експорт критично важливого програмного забезпечення.
Однак напруга знову спала після зустрічі президента Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час його візиту до Південної Кореї. За підсумками особистого спілкування, глава Білого дому оголосив, що загальний тариф на китайські товари має бути зменшений з 57% до 47%. Окрім того, Трамп анонсував нову торгівельну угоду з Пекіном, однак поки що її так і не узгодили.