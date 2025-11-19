Чому Європейський Союз уникає санкцій проти Китаю?

Проблему залежності ЄС від Китаю варто почати розв’язувати, адже економіка союзу фактично знаходиться в руках Пекіна. Рішення для цього є, проте питання полягає в тому, чи готові в Європейському Союзі вживати заходів. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що неможливість вдарити санкціями по Китаю за підтримку Росії продиктована глибокими економічними зв’язками з цією країною. Європейський Союз остерігається удару у відповідь.

На думку економіста Івана Уса, така позиція може свідчити про неготовність до кроків у напрямку зменшення залежності від Китаю з огляду на можливе невдоволення населення, адже наслідки санкцій спершу вдарять по самих країнах ЄС.

Іван Ус

Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень

Є непопулярне рішення – доєднатися до США в тиску на Китай з підвищенням мит на продукцію за купівлю в Росії енергоресурсів. Чому це непопулярний крок? Бо зараз настільки тісні взаємозв’язки у світовій економіці, що першими, хто відчує підвищення мит на китайську продукцію, будуть споживачі в країнах ЄС. Ціни зростуть. Європа дивиться на негатив, який це викликало в суспільстві США, і побоюється подібних кроків.

Зауважимо! Західні країни, зокрема члени ЄС, упродовж останніх десятиліть активно переносили свої виробництва в Китай, прагнучи знизити витрати, отримати доступ до розвиненої інфраструктури, великого споживчого ринку тощо. У підсумку таке становище перетворився на інструмент впливу, який "світова фабрика" може використовувати у своїх інтересах.

Економіст Іван Ус говорить, що Європі нині складно виходити з-під впливу Китаю, проте якщо цього не робити, ЄС і надалі зберігатиме залежність.

Це означає, що ваша економіка знаходиться в руках Китаю. І тепер, якщо підвищуються мита на китайську продукцію, це миттєво призводить до злету цін в Європі й США. Тому що виробництва не побудовані в Європі чи США, вони – у Китаї. Тому це дуже-дуже болючі будуть результати. І тут питання, чи готова піти Європа і чи готові Сполучені Штати Америки піти на ці кроки,
– підсумовує експерт.

Як Китай використовує свій вплив?

Китай контролює критично важливі ланцюги постачання та залишається ключовим ринком збуту для виробників Європейського Союзу.

Нещодавнє обмеження постачання рідкісноземельних елементів викликало занепокоєння в ЄС, адже ця сировина потрібна для виробництва від акумуляторів для електромобілів до військового обладнання. Нині ЄС розробляє план для зменшення цієї залежності від ресурсів Китаю.

Автовиробникам у Європі загрожував дефіцит чипів після того, як китайська компанія Nexperia, що базується в Нідерландах, припинила постачати мікросхеми через конфлікт з Пекіном.

Зверніть увагу! Згодом Міністерство економіки Нідерландів перебрало контроль над компанією, скориставшись Законом про доступність товарів.

Що відомо про допомогу Росії з боку Китаю?

  • У квітні 2025 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай постачає зброю Росії. Йдеться про порох і артилерію. Також він припустив, що Китай може займатися виробництвом зброї безпосередньо на території Росії.

  • Китай розгортає "тіньовий флот" для імпорту російського зрідженого природного газу, аби обійти санкції США. Попри те, що країна отримує значні обсяги газу через трубопроводи, морські закупівлі ЗПГ є способом додаткової диверсифікації постачання та зміцнення зв’язків із Росією.

  • За даними української розвідки, Китай ділиться з Росією супутниковими даними для здійснення ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах іноземних інвесторів. У Міністерстві закордонних справ КНР на запит Укрінформу щодо цього відповіли, що їм невідомо про це, а сам Китай "дотримується чесної та об'єктивної позиції щодо російсько-українського конфлікту".

Як ЄС комунікує з Китаєм щодо війни в Україні?

  • Під час 25 саміту ЄС-Китай у липні 2025 року представники Європейського Союзу зустрілися з головою та прем’єр-міністром КНР й обговорювали зокрема питання війни Росії проти України.

  • З боку ЄС підкреслили, що ця війна є екзистенційною загрозою не тільки для України, а й для глобальної безпеки, а Китай, як постійний член Ради Безпеки Організації об’єднаних націй, несе відповідальність за дотримання міжнародного порядку та основних принципів Статуту ООН.

  • Європейський Союз повторно закликав Китай не надавати матеріальної підтримки для військово-промислової бази Росії, а також використовувати свій вплив для підтримки миру в Україні.