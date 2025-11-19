Чому Європейський Союз уникає санкцій проти Китаю?

Проблему залежності ЄС від Китаю варто почати розв’язувати, адже економіка союзу фактично знаходиться в руках Пекіна. Рішення для цього є, проте питання полягає в тому, чи готові в Європейському Союзі вживати заходів. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що неможливість вдарити санкціями по Китаю за підтримку Росії продиктована глибокими економічними зв’язками з цією країною. Європейський Союз остерігається удару у відповідь.

На думку економіста Івана Уса, така позиція може свідчити про неготовність до кроків у напрямку зменшення залежності від Китаю з огляду на можливе невдоволення населення, адже наслідки санкцій спершу вдарять по самих країнах ЄС.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Є непопулярне рішення – доєднатися до США в тиску на Китай з підвищенням мит на продукцію за купівлю в Росії енергоресурсів. Чому це непопулярний крок? Бо зараз настільки тісні взаємозв’язки у світовій економіці, що першими, хто відчує підвищення мит на китайську продукцію, будуть споживачі в країнах ЄС. Ціни зростуть. Європа дивиться на негатив, який це викликало в суспільстві США, і побоюється подібних кроків.

Зауважимо! Західні країни, зокрема члени ЄС, упродовж останніх десятиліть активно переносили свої виробництва в Китай, прагнучи знизити витрати, отримати доступ до розвиненої інфраструктури, великого споживчого ринку тощо. У підсумку таке становище перетворився на інструмент впливу, який "світова фабрика" може використовувати у своїх інтересах.

Економіст Іван Ус говорить, що Європі нині складно виходити з-під впливу Китаю, проте якщо цього не робити, ЄС і надалі зберігатиме залежність.

Це означає, що ваша економіка знаходиться в руках Китаю. І тепер, якщо підвищуються мита на китайську продукцію, це миттєво призводить до злету цін в Європі й США. Тому що виробництва не побудовані в Європі чи США, вони – у Китаї. Тому це дуже-дуже болючі будуть результати. І тут питання, чи готова піти Європа і чи готові Сполучені Штати Америки піти на ці кроки,

– підсумовує експерт.

Як Китай використовує свій вплив?

Китай контролює критично важливі ланцюги постачання та залишається ключовим ринком збуту для виробників Європейського Союзу.

Нещодавнє обмеження постачання рідкісноземельних елементів викликало занепокоєння в ЄС, адже ця сировина потрібна для виробництва від акумуляторів для електромобілів до військового обладнання. Нині ЄС розробляє план для зменшення цієї залежності від ресурсів Китаю.

Автовиробникам у Європі загрожував дефіцит чипів після того, як китайська компанія Nexperia, що базується в Нідерландах, припинила постачати мікросхеми через конфлікт з Пекіном.

Зверніть увагу! Згодом Міністерство економіки Нідерландів перебрало контроль над компанією, скориставшись Законом про доступність товарів.

Що відомо про допомогу Росії з боку Китаю?

У квітні 2025 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай постачає зброю Росії. Йдеться про порох і артилерію . Також він припустив, що Китай може займатися виробництвом зброї безпосередньо на території Росії.

Китай розгортає "тіньовий флот" для імпорту російського зрідженого природного газу, аби обійти санкції США. Попри те, що країна отримує значні обсяги газу через трубопроводи, морські закупівлі ЗПГ є способом додаткової диверсифікації постачання та зміцнення зв’язків із Росією.

За даними української розвідки, Китай ділиться з Росією супутниковими даними для здійснення ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах іноземних інвесторів. У Міністерстві закордонних справ КНР на запит Укрінформу щодо цього відповіли, що їм невідомо про це, а сам Китай "дотримується чесної та об'єктивної позиції щодо російсько-українського конфлікту".

