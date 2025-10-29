Що означають санкції США проти російської приватної компанії?

США повернулися на шлях санкцій проти Росії, запровадивши обмеження для двох найбільших нафтових компаній – приватного "Лукойлу" й державної "Роснафти". Це може покласти початок подальшим обмеженням і в перспективі привести до визнання Росії державою-спонсором тероризму, розповів у коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус.

Дивіться також "Лукойл" розпродає активи через санкції: хто виграє від ослаблення нафтового гіганта Росії

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Це сигнал приватному бізнесу Росії: не думайте, що вас врятує те, що ви приватні. Ми вас розглядаємо як частину держави Росія і відповідати ви будете за своє керівництво. Це такий жирний натяк на те, що або ви прибираєте Путіна й не будете ні за що відповідати, або лишаєтеся з ним, але тоді будете відповідати за всі його злочини. Тут вирішувати російському бізнесу.

Зауважимо! У перші два дні після запровадження санкцій США акції "Лукойлу" та "Роснафти" обвалилися. Капіталізація компаній сукупно скоротилася на 5,2 мільярда доларів.

На думку експерта Івана Уса, санкції США проти Росії потенційно можуть запустити інші процеси всередині Сполучених Штатів, які допоможуть послабити державу-агресора.

До прикладу, Сенат повертається до питання визнання Росії державою-спонсором тероризму через викрадення українських дітей. Комітет з міжнародних справ схвалив відповідний законопроєкт 22 жовтня.

Є ідея з приводу російських активів, що їх треба передати Україні. Її також обговорюють. Ось вам наслідки санкцій. Коли побачили цей сигнал, то миттєво почали реагувати на нього,

– говорить Іван Ус.

Як санкції США вплинули на найбільшу приватну нафтову компанію Росії?