Почему Европейский Союз избегает санкций против Китая?

Проблему зависимости ЕС от Китая стоит начать решать, ведь экономика союза фактически находится в руках Пекина. Решение для этого есть, однако вопрос заключается в том, готовы ли в Европейском Союзе принимать меры. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал экономист Иван Ус.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что невозможность ударить санкциями по Китаю за поддержку России продиктована глубокими экономическими связями с этой страной. Европейский Союз остерегается ответного удара.

По мнению экономиста Ивана Уса, такая позиция может свидетельствовать о неготовности к шагам в направлении уменьшения зависимости от Китая, учитывая возможное недовольство населения, ведь последствия санкций сначала ударят по самим странам ЕС.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Есть непопулярное решение – присоединиться к США в давлении на Китай с повышением пошлин на продукцию за покупку у России энергоресурсов. Почему это непопулярный шаг? Потому что сейчас настолько тесные взаимосвязи в мировой экономике, что первыми, кто почувствует повышение пошлин на китайскую продукцию, будут потребители в странах ЕС. Цены вырастут. Европа смотрит на негатив, который это вызвало в обществе США, и опасается подобных шагов.

Заметим! Западные страны, в частности члены ЕС, на протяжении последних десятилетий активно переносили свои производства в Китай, стремясь снизить расходы, получить доступ к развитой инфраструктуре, большему потребительскому рынку и тому подобное. В итоге такое положение превратилось в инструмент влияния, который "мировая фабрика" может использовать в своих интересах.

Экономист Иван Ус говорит, что Европе сейчас сложно выходить из-под влияния Китая, однако если этого не делать, ЕС и в дальнейшем будет сохранять зависимость.

Это означает, что ваша экономика находится в руках Китая. И теперь, если повышаются пошлины на китайскую продукцию, это мгновенно приводит к взлету цен в Европе и США. Потому что производства не построены в Европе или США, они – в Китае. Поэтому это очень-очень болезненные будут результаты. И здесь вопрос, готова ли пойти Европа и готовы ли Соединенные Штаты Америки пойти на эти шаги,

– заключает эксперт.

Как Китай использует свое влияние?

Китай контролирует критически важные цепи поставок и остается ключевым рынком сбыта для производителей Европейского Союза.

Недавнее ограничение поставок редкоземельных элементов вызвало беспокойство в ЕС, ведь это сырье нужно для производства от аккумуляторов для электромобилей до военного оборудования. Сейчас ЕС разрабатывает план для уменьшения этой зависимости от ресурсов Китая.

Автопроизводителям в Европе угрожал дефицит чипов после того, как китайская компания Nexperia, базирующаяся в Нидерландах, прекратила поставлять микросхемы из-за конфликта с Пекином.

Обратите внимание! Впоследствии Министерство экономики Нидерландов взяло контроль над компанией, воспользовавшись Законом о доступности товаров.

Что известно о помощи России со стороны Китая?

В апреле 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай поставляет оружие России. Речь идет о порохе и артиллерии . Также он предположил, что Китай может заниматься производством оружия непосредственно на территории России.

Китай разворачивает "теневой флот" для импорта российского сжиженного природного газа, чтобы обойти санкции США. Несмотря на то, что страна получает значительные объемы газа через трубопроводы, морские закупки СПГ являются способом дополнительной диверсификации поставок и укрепления связей с Россией.

По данным украинской разведки, Китай делится с Россией спутниковыми данными для осуществления ракетных ударов по Украине, в частности по объектам иностранных инвесторов. В Министерстве иностранных дел КНР на запрос Укринформа по этому поводу ответили, что им неизвестно об этом, а сам Китай "придерживается честной и объективной позиции по российско-украинскому конфликту".

Как ЕС коммуницирует с Китаем по поводу войны в Украине?