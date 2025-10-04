Такую информацию сообщил сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Как Китай помогает России в войне?

Олег Александров сообщил, что разведка получила факты "высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины" с целью определения и доразведки стратегических объектов для дальнейших ударов.

При этом, как мы видели в течение последних месяцев, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам,

– рассказал он.

Впрочем, дополнительных подробностей по этому поводу и, в частности, относительно соответствующих объектов на территории Украины, которые были поражены таки путем сотрудник Службы внешней разведки решил не раскрывать, вероятно, в рамках мер безопасности.

Сотрудничество России и Китая: что известно?